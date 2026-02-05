アメリカの有力紙ワシントン・ポストが4日、全従業員の3分の1に及ぶ大規模な人員削減を行うことになりました。AP通信によりますと、ワシントン・ポストは4日、全従業員の3分の1に及ぶ人員削減を行うことを決めました。スポーツ部門の廃止や、海外拠点の縮小などが対象になるということです。ワシントン・ポストは2013年にアマゾンの創業者のジェフ・ベゾス氏が買収しましたが、経営の悪化が伝えられていました。ワシントン・ポスト