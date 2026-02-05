アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣（２５）が５日、都内で行われた「ＮＡＩＬＩＥＡＷＡＲＤ２０２５授賞式＆Ｂｅａｕｔｙｏｆｔｈｅｙｅａｒ２０２６発表会」に出席した。同賞は美容予約アプリサービス「ＮａｉｌｉｅＢｅａｕｔｙ（ネイリービューティー）」が主催する、その年のビューティートレンドを象徴する存在として輝いた著名人に贈られるもの。ネイル部門で受賞した櫻井はこ