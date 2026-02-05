巨人の甲斐拓也捕手（３３）と則本昂大投手（３５）が５日に宮崎春季キャンプで?初バッテリー?を組んだ。第２クール初日となったこの日、初日から休養日を挟んで?４連投?でブルペン入りした則本は、甲斐を相手に５５球を投じた。元パ・リーグ球団所属のスター選手同士による夢の共演に、集まったファンも固唾をのんでその様子を見守っていた。球宴にも常連となっている２人だが、意外にもバッテリーを組んだのはこの日が初め