【モデルプレス＝2026/02/05】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。【写真】櫻坂46山崎天、メンバーと頬寄せ密着◆山崎天、男装で“ファンサ”ショット今回公開されたのは、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）がウィッグを着用して男装しているショット。男装の”イケメン”ぶりに定評のある山崎