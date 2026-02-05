8日（日）は東京都心でも雪の予想 強い寒気が流入 交通影響のおそれ 気象庁は5日、この週末にかけて日本付近に強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置になると発表しました。8日にかけて日本付近の上空には非常に強い寒気が流れ込みます。日本海側で警報級の大雪となる恐れがあるほか、8日・日曜日には、普段雪の少ない東京都心など関東の平地でも雪が降る見込みです。 では、7日朝8日までに東京都心、神奈川、埼玉、千葉、山梨