2025年4月から7月にかけてアメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回ったBE:FIRST初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を取材したBE:FIRSTの映画第三弾『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』。世界で活躍するボーイズグループとして生まれたBE:FIRSTが初めてのワールドツアーにどう向き合い、何を感じたのか。ヨーロッパ公演の直前に体調不良のためRYOKIの不参加が決まり、急遽6人での編成をスタ