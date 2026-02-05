2024年1月、北九州市の「鳥町食道街」で起きた大規模火災で、業務上失火の罪に問われた元飲食店経営者に対し禁錮2年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。 判決を受けたのは、北九州市小倉北区の飲食店街「鳥町食道街」で飲食店を経営していた71歳の女性です。女性は2024年1月、使用済みの油を処理するために鍋に凝固剤を入れて加熱しているのを忘れて外出し、飲食店など合わせて33棟を焼損させたとして、業務上失火の罪に問