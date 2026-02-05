東京午前のドル円は１５６．９８円付近まで強含んだが、上値に慎重。今週末の衆院選を控えて１月２３日以降の急落を埋め戻す展開となっているものの、レートチェックや口先介入を警戒して上値が重くなっている。 ユーロ円は１８４．８５円付近、ポンド円は２１３．７７円付近、豪ドル円は１０９．１８円付近まで軟化。貴金属価格の急落を受けて豪ドルが下落し、豪ドル円の下げがクロス円に波及している。