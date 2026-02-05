秋田朝日放送 秋田市の県立美術館で公立美大附属高等学院の生徒の作品展が開かれています。 公立美大附属高等学院の生徒たちの作品展「明日のクリエイターたち」がきのう４日から始まり、会場には個性豊かな作品が展示されています。 金属工芸コース３年の佐野裕菜さんは、高級感漂うネックレスを作り上げました。 【佐野裕菜さん】 「この学校に入ってから作品制作の時にレースを用いることが多くて