【新興国通貨】ドル人民元は6.94台推移＝中国人民元 ドル人民元はドル高を受けてやや反発。昨日6.9340を付けていたが、その後の反発もあって今朝は一時6.9493まで上昇。元tも6.9500手前の売りに押されて少し下げている。 対円ではドル円の上昇もあってしっかり、朝に22円60銭を付けた USDCNY 6.9465CNYJPY 22.588