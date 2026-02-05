ビットコイン下落、24年11月来低水準 ビットコイン（ドル）(NY時間22:59) １ビットコイン＝71196.06（-1431.07-1.97%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間22:59) １ビットコイン＝11170662（-224535-1.97%） ※円はドル円相場からの計算値