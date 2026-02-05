Amazonの生成AIである「Alexa+」が、ついにアメリカのすべてのユーザー向けに展開されることとなりました。Alexa+はAmazonプライム会員なら無料で利用できます。Amazon Alexa+ AI assistant now available free for Prime membershttps://www.aboutamazon.com/news/devices/alexa-plus-available-free-prime-members-usAlexa Plus is now available to everyone in the US | The Vergehttps://www.theverge.com/news/873702/amazon