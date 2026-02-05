フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は５日、ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）のスノーボード男子ビッグエア代表、“スピンマスター”荻原大翔＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、同種目の日本男子初の表彰台となる金メダルに挑むことを報じた。番組では荻原について報じるスポーツ報知の５日付け紙面を紹介した。荻原は３日は会場で公式練習に臨み、「横６回転半を出して優勝できたら」と世界最