【新華社ウルムチ2月5日】中国新疆ウイグル自治区では、豊富な風力資源を生かし、ゴビ砂漠に多数の風力発電設備を設置することで、上空から見ると、「白い森」の名にふさわしい大規模な風力発電基地が形成されている。かつて厄介者とされた強風を電力資源として活用し、「害」から「宝」への転換を進めてきた。同自治区は中国で最も風力資源に恵まれた地域の一つで、技術的に開発可能な風力エネルギー資源量は全国の約17％に当