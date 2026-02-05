日本男子のエースが復活を期す。６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード男子ハーフパイプで五輪連覇が懸かる平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は、全日本スキー連盟を通じて４大会連続出場となる大舞台への思いを表明した。１月１７日のＷ杯第５戦のスイス・ラークス大会決勝で転倒し、複数箇所の骨折や打撲を負った。一時は五輪出場が危ぶまれたほどだったが、平野歩は「今まで積み重ねてきたものを信