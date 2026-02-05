野菜をたくさん食べたいときにオススメ 健康のためにも野菜をたくさんとりたいと思っている人は多いはず。今回は、キャベツをモリモリ食べられる簡単レシピをお届けします。 ごまやじゃこを入れて香ばしくお好み焼き風にアレンジカリカリチーズがメチャうま ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました パリパリ食感がクセになるレシピ3選 今の時期はリーズナブルなこともあり、冷蔵庫にストックし