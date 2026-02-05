天津市の謙祥益相声劇場で相声を披露する演者。（１月２２日撮影、天津＝新華社配信）【新華社天津2月5日】相声（中国漫才）は、中国天津市を代表する伝統演芸の一種で、近年は体系的なブランド構築と文化・観光との深い融合により、都市の消費をけん引し文化・観光を活性化させる「黄金IP（知的財産）」となっている。百数十年の歴史を持つ老舗「謙祥益」は、かつては有名な絹織物店だったが、今世紀に入ってから、伝統文化を