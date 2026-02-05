3月5日に開幕するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）まであと1か月。全30人の代表メンバーも出そろい、14日からは宮崎で事前合宿が行われる。さらにソフトバンク（22日と23日）や中日（27日と28日）との強化試合も行われ、本戦に向けて始動する。本番を前に侍ジャパンの井端弘和監督（50）が大谷翔平（31、ドジャース）のメンバー入りの裏側や、やり取りを明かした。さらにTBSの野球解説者・槙原寛己さんがスタメンを予想