第54回全日本実業団ハーフマラソンが2月8日、山口市の維新百年記念公園陸上競技場を発着点とする21.0975kmのコースで、2026海外ハーフマラソン派遣選考競技会を兼ねて行われる。男子は前回優勝（1時間00分22秒）の市山翼（29、サンベルクス）が、「大会記録をしっかり狙います。順位は優勝です」と意欲を見せる。前回は3週間後の東京マラソンでも、2時間06分00秒と大幅に自己記録を更新して日本人1位と健闘した。今年も同様に東京