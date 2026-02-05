去年（2025年）1年間に懲戒処分を受けた全国の警察官と警察職員の数が、過去10年で最多の337人に上ることが警察庁のまとめでわかりました。警察庁によりますと、処分の理由として最も多かったのは、▽不倫やセクハラ、盗撮など「異性関係」の104人で、次いで、▽窃盗や詐欺、横領などの63人でした。都道府県別では、勤務中に交番に集まってスマホでゲームをしたことなどが発覚した兵庫県警の50人が最多、川崎市でストーカー被害を