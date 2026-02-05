1月30日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがライブ中に経験した恥ずかしいハプニングを明かした。 ©ABCテレビ 金曜日は、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピにDAIGOがひとりでチャレンジする「ボクでもできる！金曜日」。この日は「やみつき甘辛マヨ蓮根」を調理した。 料理の主役は、今が旬の「れ