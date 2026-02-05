テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第6話（通算53話）「部品」が、きょう5日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】顔の迫力！秤金次と対峙する虎杖悠仁…死滅回游 第6話場面カット第6話「部品」では、先にファイトクラブに潜入していたパンダと合流し、伏黒も潜入し拠点に向かうが、秤と行動を共にするもう一人の3年生・星綺羅羅に高専側