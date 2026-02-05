食事中に腹を立て、部下を路上に連れ出し、暴行を加え死なせたとして、建設会社社長の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】食事中に部下を路上に連れ出し暴行、死なせたか建設会社社長の男（47）逮捕前日から6時間近く飲酒の末東京・八王子市警視庁傷害致死の疑いで逮捕されたのは、東京・八王子市に住む建設会社社長・佐藤学容疑者（47）で、今月1日未明、八王子市で食事中に部下の上野高徳さん（45）に腹を立て、