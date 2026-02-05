きょうの県内は雲が多いものの晴れて3月下旬並みの陽気となる見込みです。雪の多いところでは雪崩に注意してください。きょうの県内は湿った空気の影響で雲が広がる時間もありますが高気圧に覆われおおむね晴れる見込みです。日中の予想最高気温は富山市、高岡市伏木ともに13度で暖かくなったきのうより2度から3度高く、3月下旬並みの陽気となりそうです。積雪の多いところでは雪崩に注意してください。あすは低気圧から伸びる寒冷