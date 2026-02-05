モスバーガーを展開するモスフードサービスは、5日から 3月15日の間、「モスプレミアム千駄ヶ谷店」（東京・渋谷区）および「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川・横浜市）の2店舗において、「TABASCOソース」を使用した『和牛バーガー チポトレ＆ベーコンTABASCO（R）チポートレイソース使用』と『大人のベリーソフトクリームTABASCO（R）ハバネロソース使用』を期間限定で新発売する。また、店内には7種類のTAB