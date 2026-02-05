「還付金を受け取れる」などとウソの電話をかけて、70代の男性に振り込ませた金をATMから引き出したとして“出し子役”の男が逮捕されました。逮捕されたのは斉藤夢高容疑者（52）で、去年9月、他の人物と共謀し「受け取っていない還付金があり、銀行で特別な手続きをすれば還付金がもらえる」などと東京・武蔵野市の男性にウソの電話をかけ、振り込ませたおよそ100万円のうち50万円をATMから引き出し、盗んだ疑いがもたれています