衆議院選挙が熱を帯びる中、県内の多くの私立高校では入学試験が行われています。県選挙管理委員会は受験生が集中できるようにと各陣営に対し配慮を呼びかけています。このうち、富山第一高校では富山市の校舎をはじめ県内11の会場で受験生が試験に臨んでいます。県内10校の私立高校には合わせて7700人余りが出願しています。また、衆議院選挙が終盤を迎える中、受験生が試験に集中できるようにするため県選挙管理委員会は各陣営に