俳優の秋山ゆずき（32）が5日、自身のSNSを更新し、第1子妊娠を報告した。現在、安定期に入り出産は夏頃を予定している。【写真】結婚指輪チラリ！「心優しい方です」一般男性と結婚報告した秋山ゆずき秋山は「私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝え「現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」と報告。「日々変化していく自分の身体を通して、生命の尊さを