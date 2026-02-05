和歌山県に住む男性の遺体を、岡山県の山の中に捨てたとして男4人が逮捕されました。警察に、「男性が暴行され殺害された」という情報提供があり、事件が発覚しました。死体遺棄の疑いで逮捕された建設作業員の田辺昌幸容疑者と、無職の西勝将容疑者ら4人は、2023年12月から翌月にかけ、和歌山県白浜町に住んでいた大上功一さんの遺体を、岡山市にあるトランクルームに隠した後、岡山県井原市の山の中に捨てたなどの疑いです。現場