サッカー元イングランド代表主将で米メジャーリーグサッカーMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーであるデビッド・ベッカム氏（50）と元スパイスガールのメンバーでファッションデザイナーのビクトリア・ベッカムさん（51）夫妻と、長男ブルックリン氏（26）の確執騒動を巡り、義父が「最近、私の家族がマスコミに取り上げられているかって？まったく気が付かなかったよ」とコメントして話題を呼んでいる。ブルックリン氏は1月