講談社は2月5日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第11話「雨の日のふたり」をヤンマガWebに無料公開した。 今回の話は、雨の日の放課後。米沢は、傘を持っていない保知矢さんと相合傘をして帰ることになる。そこには新たな発見や、じれったい気の使い合いがあり……。