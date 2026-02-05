上越市三和区で雪の中から男性の遺体が見つかりました。雪下ろし中に転落した可能性を視野に警察が原因を調べています。遺体が見つかったのは、上越市三和区岡田にある北川清剛さんの住宅の敷地内です。4日午後6時半過ぎ、近所の人から「2日くらい前から姿が見えない」と警察に通報がありました。警察と消防などで捜索したところ、雪の中から北川さんの遺体が見つかりました。〈近所の人〉「きのう一日（北川さんを）見ない。3日の