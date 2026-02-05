数ある漫画賞の中でも特に注目度の高い賞の1つ、「マンガ大賞2026」の最終ノミネート12作品が先日発表された。 いずれも名作揃いの中で筆者が特に推したい作品が『邪神の弁当屋さん』（イシコ／講談社）だ。前代未聞の「お弁当ファンタジー」として読者に愛され、2026年1月に最終第4巻が発売されたばかりの本作の魅力に触れていきたい。 【漫画】『邪神の弁当屋さん』を読む ■人の姿で弁当屋を始めた邪神の日