2月27日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開される香港映画『正義廻廊』の予告編が公開された。 参考：香港で2013年に起きた「両親殺害バラバラ事件」を映画化『正義廻廊』2月27日公開へ ホー・チョクティン監督の長編デビュー作となる本作は、2013年3月に香港・大角咀（タイコック）で実際に起きた「両親殺害バラバラ事件」とその裁判を映画化した法廷ダークスリラー