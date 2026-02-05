2月5日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第273回が配信。1月16日～18日に長崎スタジアムシティで開催された『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』の会場で、オールスター本戦に出場した長崎に縁のある4選手と、NBAオールスターも知る渡邊雄太（千葉ジェッツ）のインタビュ&