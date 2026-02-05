2月21日からユーロスペースほかで公開されるレオス・カラックス監督作『ポーラX』4Kレストア版の予告編と新場面写真が公開された。 参考：レオス・カラックスはアレックスそのもの“美しき失敗作”『ポンヌフの恋人』が示す真実 原作は、ハーマン・メルヴィルの小説『ピエール』。1852年に発表され、当時あまりに背徳的で虚無的な内容のため「メルヴィル発狂す」と報じた新聞まであった特異