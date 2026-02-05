2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズは、ジェームズ・ハーデンとのトレードで、クリーブランド・キャバリアーズからダリアス・ガーランドとドラフト2巡目指名権を獲得したことを発表した。 4日を終えて、ウェスタン・カンファレンス9位の23勝26敗を残すクリッパーズは、約3シーズン在籍した36歳のベテランガードを放出。26歳の