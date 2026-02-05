アニメ『HUNTER×HUNTER』の「キメラアント編 後半」と「選挙編」計43エピソードが、2月5日12時よりTVerにて順次配信されることが決定した。 参考：『幽☆遊☆白書』に続き実写化するなら？『HUNTER×HUNTER』キャスティングを妄想 冨樫義博の同名漫画を原作とし、日本テレビ系列で放送された本作。くじら島で暮らす少年・ゴンが、幼い頃に別れた父と同じプロハンターになるため、仲間たちと共に冒険を繰り広