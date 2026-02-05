RSKの気象予報士高畑誠アナウンサーが防災意識の向上を呼びかける講演会が倉敷市で開かれました。 【写真を見る】RSKの気象予報士 高畑誠アナウンサーが防災意識の向上を呼びかける講演会【岡山】 講演会は倉敷市消防局と倉敷市防火協会が自然災害への備えにつなげてもらおうと開きました。高畑アナウンサーは、災害取材や報道を通じた経験をふまえ、災害情報の「送り手」には的確に伝える努力が重要だが、受