今月（2月）21日に岡山市東区で行われる「西大寺会陽」の宝木（しんぎ）投下に向け、裸の男たちが奪いあう宝木の原木を受け取る「宝木とり」が、きょう（5日)未明に行われました。 【写真を見る】春を呼ぶはだか祭り“西大寺会陽”に向け伝統の「宝木とり」9人の使者が無言で運ぶ【岡山】 午前0時。会陽の会場、岡山市東区にある西大寺観音院の仁王門から9人の使者が出発しました。提灯を持ち、菅笠、手甲脚半に草履履きという