５日前引けの日経平均株価は前営業日比３９５円０１銭安の５万３８９８円３５銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億８６１６万株、売買代金概算は４兆４５１７億円。値上がり銘柄数は１２４６、対して値下がり銘柄数は３１２、変わらずは３８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日の米ハイテク株安を受けて半導体関連株が軟調に推移し、全体を下押しした。日経平均は朝安後プラス圏に浮上する場面もあっ