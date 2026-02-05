NiSi Filters Japanは、マグネット式フィルターシステム「JetMag Pro」に、フィルタースレッドがない大口径レンズに装着できる「MAXMAG」を追加。1月30日（金）に発売した。 JetMag Proは、専用のアダプターリングを介して、対応フィルターの着脱をマグネットで行えるシステム。これまでに、フィルター径49～67mm用の「67MAG」、62～82mm用の「82MAG」、82～95mm用「95MAG」