きょうの山形県内は、曇りや晴れで雨や雪の降っている所があります。 【写真を見る】災害救助法適用の新庄市では積雪1メートル超えるなだれや屋根からの落雪などに注意（山形） きのう、大雪のために災害救助法の適用がきまった新庄市では、積雪が１メートルを超えています。 午前９時ごろの新庄市です。 午前８時現在の積雪は１１２センチで、きのうからの暖かさで積雪は減ったものの、平年の１１５％ほどあり