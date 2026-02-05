Bang＆Olufsenは2月5日、K-POP界のレジェンド「G-Dragon」とコラボレーションモデル「Beoplay H100 G-Dragon Edition」を発売した。公式オンラインストア、Bang＆Olufsen伊勢丹新宿店、表参道店のみでの販売で価格は28万4900円。●創立100周年記念コラボの一環「PEACEMINUSONE」のアイコンを配置Beoplay H100 G-Dragon Editionは、Bang＆Olufsen創立100周年記念コラボレーションシリーズの一環として発売され、ハイエンドサウ