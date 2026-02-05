ロゼットは2月17日より、米ぬかでキメを整えるスキンケアブランド「江戸こすめ」から、毛穴と透明感（※3）にアプローチする「江戸こすめ 米ぬ（※1）発酵（※2）マスク」をドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ各店にて先行発売します。米ぬか（※1）発酵（※2）成分配合のシートマスクで、キメの整ったしっとりつるつる江戸美人肌へ導きます。※1 コメヌカエキス[保湿成分]※2 コメ発酵液[保湿成分]※3 うるおいによる肌印象■米ぬか