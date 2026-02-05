ブレーメンは4日、新監督にダニエル・ティウネ氏が就任したことを発表した。日本代表DF菅原由勢とU−21ドイツ代表GKミオ・バックハウス（長田澪）も所属するブレーメンでは、今季からホルスト・シュテッフェン監督が指揮を執っていたが、ブンデスリーガ第20節が終了時点で4勝7分け9敗の勝ち点「19」で15位に低迷していたことから、今月1日にシュテッフェン監督の解任を発表していた。後任となった現在51歳のティウネ氏は、こ