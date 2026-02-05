マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ルール変更を強く求めた。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。現地２月４日に開催されたカラバオカップ準決勝の第２レグで、シティはニューカッスルとホームで対戦。先月13日の第１レグを２−０で制していたなか、再び３−１で快勝し、２戦合計５−１でアーセナルとの決勝に駒を進めた。今回のメンバーを見てみると、先月19日に加入したマーク・ゲイの