ジローナは4日、バルセロナからレンタル加入中のドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが手術を受けることを発表した。今冬に出場機会を求めてバルセロナからジローナへのレンタル移籍を決断したテア・シュテーゲン。現地時間の先月27日に行われたラ・リーガ第21節ヘタフェ戦で新天地デビューを飾ると、続く31日の第22節オビエド戦でも90分間ゴールマウスを守った。しかし、テア・シュテーゲンはこのオビエド戦