【その他の画像・動画等を元記事で観る】 約4年の沈黙を破り、2025年に復活を果たしたSuchmosが、これまでサポートメンバーを務めていたベーシスト・山本 連（Ren Yamamoto）の正式加入を発表した。併せて、新体制となる6人の姿が収められたニュービジュアルが公開された（※写真中央手前が山本 連）。 ■洗練されたグルーヴと空気感でSuchmos復活を大成功へと導いた山本連 山本 連は、自身のバ