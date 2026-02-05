これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越にナダレ注意報、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。 下越・佐渡では落雷に、積雪の多い地域ではナダレに注意ください。 ◆5日(木)これからの天気 下越や佐渡では雲が多く、雨や雪の降るところがあるでしょう。局地的にカミナリを伴いそうです。 上・中越では雲が広がることもありますが、日が差す見込みです。 沿岸部を中心に次第に風が強ま